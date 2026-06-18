Menteşe’de zehirli engerek okul bahçesinde görüldü

Olay, Karamehmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan İstanbul Borsa Okulu’nun bahçesinde hareketlilik fark eden çevre sakinleri ve okul görevlileri, durumu yakından incelediklerinde büyük bir yılanla karşılaştı.

Yapılan incelemede, okul bahçesine kadar giren yılanın, halk arasında oldukça tehlikeli olarak bilinen ve endemik bir tür olan şeritli engerek (Vipera xanthina) olduğu belirlendi. Isırması durumunda ciddi sağlık sorunlarına ve ölümcül sonuçlara yol açabilen zehirli yılanın okul bahçesinde bulunması kısa süreli korkuya yol açtı.

Okul görevlileri yılanı yakalama aparatları kullanarak Şeritli Engerek’i zarar görmeden ve kimseyi yaralamadan profesyonel bir şekilde kontrol altına aldı. Güvenli bir kaba konulan zehirli yılan, okul çevresinden uzaklaştırılarak yerleşim yerlerinden uzak, doğal yaşam alanına yeniden salındı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır