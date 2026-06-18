HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler

Menteşe’de zehirli engerek okul bahçesinde görüldü

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir okulun bahçesinde görülen, Türkiye’nin en zehirli yılan türlerinden biri olan "şeritli engerek", paniğe neden oldu. Okul bahçesinde fark edilen engerek yılanı, yetkililerce yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.

Menteşe’de zehirli engerek okul bahçesinde görüldü

Olay, Karamehmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan İstanbul Borsa Okulu’nun bahçesinde hareketlilik fark eden çevre sakinleri ve okul görevlileri, durumu yakından incelediklerinde büyük bir yılanla karşılaştı.

Yapılan incelemede, okul bahçesine kadar giren yılanın, halk arasında oldukça tehlikeli olarak bilinen ve endemik bir tür olan şeritli engerek (Vipera xanthina) olduğu belirlendi. Isırması durumunda ciddi sağlık sorunlarına ve ölümcül sonuçlara yol açabilen zehirli yılanın okul bahçesinde bulunması kısa süreli korkuya yol açtı.

Okul görevlileri yılanı yakalama aparatları kullanarak Şeritli Engerek’i zarar görmeden ve kimseyi yaralamadan profesyonel bir şekilde kontrol altına aldı. Güvenli bir kaba konulan zehirli yılan, okul çevresinden uzaklaştırılarak yerleşim yerlerinden uzak, doğal yaşam alanına yeniden salındı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konya'da NATO hamlesi: İtalya'ya ait SAMP/T konuşlandırıldıKonya'da NATO hamlesi: İtalya'ya ait SAMP/T konuşlandırıldı
Kendi Corvette’inizi inşa edin: LEGO Technic seti indirimdeKendi Corvette’inizi inşa edin: LEGO Technic seti indirimde

Anahtar Kelimeler:
engerek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında açıkladı: Yedek parti belli oldu iddiası

Canlı yayında açıkladı: Yedek parti belli oldu iddiası

ABD ve İran'dan açıklamalar! Mutabakat metni imzalandı

ABD ve İran'dan açıklamalar! Mutabakat metni imzalandı

İngiltere'den gol şov! Hırvatistan'ı 4 golle geçtiler

İngiltere'den gol şov! Hırvatistan'ı 4 golle geçtiler

Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı

Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

Bakanlık önüne getirip böyle kırdılar

Bakanlık önüne getirip böyle kırdılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.