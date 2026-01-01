HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Menteşe’deki ölümlü kazada kaçan şüpheli Çine’de yakalanıp tutuklandı

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi’nde 25 Aralık’ta meydana gelen ve 24 yaşındaki Cihan Özbay’ın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada 1 kişi tutuklandı.

Menteşe’deki ölümlü kazada kaçan şüpheli Çine’de yakalanıp tutuklandı

Gece saatlerinde yaşanan kazada, 48 AYG 597 plakalı otomobil yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Cihan Özbay olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından olay yerinden kaçtığı belirlenen bir şüpheliye yönelik jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde, Fatih S.’nin, aracıyla kazaya karışıp olay yerinden ayrıldığı ve aracını çekici yardımıyla Aydın’ın Çine ilçesine götürdüğü belirlendi. Jandarma ekiplerinin takibi sonucu Çine’de yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Fatih S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Menteşe’deki ölümlü kazada kaçan şüpheli Çine’de yakalanıp tutuklandı 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ukrayna'da yılbaşı cehennemi: 24 ölü, 50'den fazla yaralı!Ukrayna'da yılbaşı cehennemi: 24 ölü, 50'den fazla yaralı!
Van'da çığ kabusu! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldıVan'da çığ kabusu! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu!

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu!

800 milyon TL ikramiye çıkan numaralar belli oldu! 3 çeyrek bilete çıktı

800 milyon TL ikramiye çıkan numaralar belli oldu! 3 çeyrek bilete çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.