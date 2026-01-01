Menteşe’deki ölümlü kazada kaçan şüpheli Çine’de yakalanıp tutuklandı

Gece saatlerinde yaşanan kazada, 48 AYG 597 plakalı otomobil yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Cihan Özbay olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından olay yerinden kaçtığı belirlenen bir şüpheliye yönelik jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde, Fatih S.’nin, aracıyla kazaya karışıp olay yerinden ayrıldığı ve aracını çekici yardımıyla Aydın’ın Çine ilçesine götürdüğü belirlendi. Jandarma ekiplerinin takibi sonucu Çine’de yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Fatih S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır