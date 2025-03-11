Menzil Tarikatı'ndaki kavga büyüyor! ‘Audi A8, silahlar, yüksek maaşlar, daha neler neler…’

Adıyaman'ın Menzil köyünde kurulan, siyaset ve bürokraside etkinliği ile kendinden sık sık söz ettiren cemaatte Abdülbaki Erol'un 2023'te ölümünün ardından başlayan miras kavgası devam ediyor.

"Sultan Şeyh Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni" ismini kullanan Muhammed Saki Erol diğer kardeşlerini 'çalmakla' suçladı. Babasının sağlığında gündeme gelen ve daha sonra kurulan cemaate ait üniversiteyi hatırlatan Muhammed Saki Erol, Nefes gazetesinde yer alan habere göre şunları söyledi:

"KARUN SOFRASI GİBİ..."

“Medreseden üniversiteye gidecekler, herkes Ebussuud olacak' dediler neredeyse. Babama 'Baba öyle olmaz. Sınıflar bayan erkek ayrılamayacak. Oraya devlet rektör, dekan atayacak. Belki komünistler 'Kahrolsun Şeriat' diyecekler. Böyle olursa biz de hiçbir şey diyemeyeceğiz’ dedim ve zar zor oradan vaz geçirdim. Tabii siz paralar topladınız. Topladığınız paralar nereye gitti söyleyeyim.

“A8 LÜKS ARABALAR, BELLERİNE SİLAHLAR…”

Paralar birilerine, vakıf bölge sorumlularına Karun sofrası gibi sofralar, A8 lüks arabalar, bellerine silahlar, yüksek maaşlar, daha neler neler... Güya haşa vakfın başında Hz. Peygamber varmış, bunlar da haşa O'nu temsil ediyorlarmış ya. Hz. Peygamber karnına taş bağlardı, taş. Bunlar ise yemek beğenmezdi, yok kuzu dolması yok bilmem ne. Nereden mi biliyorum? Gözümle gördüm. Belki aranızda o sofralarda yemiş olanlar da vardır.

"ÇALDILAR, NET KONUŞUYORUM"

15 aydır şeriatsizlik yapıyorlar. Hiçbir tasarruf yetkileri olmadığı halde üzerinde hakkım olan miras mallarını yiyorlar. Çaldılar bakın, net konuşuyorum. Bu durumu haricen haber aldım. Seyyid Galip’e böyle bir şey yaptınız mı diye sordum. ‘Evet’ dedi. Bana bazı rakamlar söyledi. İnanır mıyım? İnanmam. Bizden gizli odaya girip o kasaya gidene ben inanır mıyım artık. Hiçbir şey mi öğrenmedik? Ne gelenek ne görenek ne adet ne usül... Hiçbir şey yok.”