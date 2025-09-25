HABER

Merak edilmişti: iPhone 17 Pro'nun DXOMARK puanı belli oldu!

Türkiye'de 107.999 TL'den başlayan fiyatlarla satılan iPhone 17 Pro'nun DXOMARK'tan nasıl bir sonuç alacağı merak edilmişti. iPhone 17 Pro'nun DXOMARK puanı sonunda açıklandı. İşte 3’lü kamera kurulumuna sahip olan iPhone 17 Pro'nun, akıllı telefon gibi tüketici elektroniği ürünlerini test eden ve derecelendiren bir platform olan DXOMARK'tan aldığı puan...

Enes Çırtlık

Akıllı telefon dünyasında kameralar artık kullanıcıların cihaz tercihlerinde en kritik unsurlardan biri haline geldi. Özellikle amiral gemisi modeller, yalnızca donanım gücüyle değil, fotoğraf ve video performanslarıyla da birbirleriyle kıyasıya rekabet ediyor. Bu yarışta en çok merak edilen modellerden biri olan iPhone 17 Pro’nun kamera performansı da sonunda DXOMARK testleriyle netleşti.

İŞTE IPHONE 17 PRO'NUN DXOMARK SONUÇLARI

Webtekno'da yer alan habere göre, DXOMARK iPhone 17 Pro modelinin kamera test sonuçlarını paylaştı. 3’lü kamera kurulumuyla gelen telefon, dünyada ilk 3’e girmeyi başaracak kadar iyi performans gösterse de zirveye oturamadı.

Telefon, genel kamera test sonuçlarında 168 puan alarak 3’üncü sıraya oturdu. Ultra premium segmentinde de aynı şekilde 3’üncü sırada yer aldı. Bu puan, iPhone 17 Pro’nun DXOMARK’ta “altın” sınıfına girmesini ve en iyi kameralı telefonlardan biri olmasını sağladı. En iyi kameralı telefonlar sıralamasında iPhone 17 Pro'nun önünde Huawei Pura 80 Ultra, OPPO Find X8 Ultra yer aldı.

Fotoğraf tarafında cihazın genel puanı 166 oldu. Ana kamerada ise 175 puan almayı başardı. Bokeh’te 170, ultra genişte 150, telefotoda ise 141 puan aldı. Portrede 151, düşük ışıkta 143, zoom’da ise 135 puan verildi.

Merak edilmişti: iPhone 17 Pro nun DXOMARK puanı belli oldu! 1

"DÜNYANIN EN İYİ VİDEO ÇEKEN TELEFONU"

Ancak video tarafına gelince işler değişti. Öyle ki iPhone 17 Pro, 171 puan alarak dünyanın en iyi video çeken telefon olmayı başardı. Cihaz, videolarda ana kamerada 185 ile dünyada birinci sırada yer aldı. Aynı şekilde 148 puan ile ultra genişte de ikinci sıraya oturdu. Sadece telefotoda 123 puanda kaldı ancak genel puanda tüm cihazları geçmeyi başardı. Dışarıda çekilen video ve fotoğraflarda da 184 puan ile en iyi telefon seçildi.

Merak edilmişti: iPhone 17 Pro nun DXOMARK puanı belli oldu! 2

DXOMARK’a göre iPhone 17 Pro kamerasının artıları ve eksileri şöyle:

IPHONE 17 PRO KAMERASININ ARTILARI

  • Mükemmel video performansı
  • Düşük ışıkta bile doğru pozlama ve geniş dinamik aralık
  • Çoğu koşulda nötr beyaz dengesi, iyi renkler
  • Kamera modülleri arasında geçiş yaparken bile sorunsuz yakınlaştırma
  • Bokeh etkisinde, yoğunlukta, spot ışıklarında doğal çekim
  • Önceden ayarlanmış zoom seviyelerinde yüksek doku seviyeleri

IPHONE 17 PRO KAMERASININ EKSİLERİ

  • Video modunda hareketli nesnelerde ara sıra hafif odaklama ve beyaz dengesi dengesizlikleri
  • Orta düzey yakınlaştırma ayarlarında, önceden ayarlanmış seviyelere yakın, azaltılmış doku seviyeleri
  • Kapalı alanda veya düşük ışıkta çekim yaparken hafif görüntü paraziti
