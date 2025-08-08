HABER

Merakla bekleniyordu, sonunda geldi! OpenAI, GPT-5'i tanıttı: "Şimdiye kadarki en akıllı, hızlı ve kullanışlı yapay zeka modeli"

ABD'li yapay zeka şirketi OpenAI, yapay zeka modelinin merakla beklenen yeni ve en gelişmiş versiyonu GPT-5'i tanıttı. OpenAI'ya göre GPT-5, şirketin şimdiye kadarki en akıllı, hızlı ve kullanışlı yapay zeka modeli.

OpenAI'dan yapılan açıklamada, GPT-5'in şirketin şimdiye kadarki en akıllı, hızlı ve kullanışlı yapay zeka modeli olduğu belirtildi.

"BÜYÜK BİR SIÇRAMA"

Açıklamada, GPT-5'in önceki modellere kıyasla zeka açısından büyük bir sıçrama sunduğu, yazılım, matematik, yazı, sağlık, görsel algı ve daha birçok alanda son teknoloji performansı sergilediği aktarıldı.

GPT-5'in tüm kullanıcılara sunulduğu vurgulanan açıklamada, "Plus" abonelerinin daha fazla kullanım hakkına sahip olacağı, "Pro" abonelerinin ise çok daha kapsamlı ve doğru yanıtlar için gelişmiş akıl yürütme yeteneğine sahip "GPT-5 Pro" sürümüne erişebileceği kaydedildi.

Açıklamada, GPT-5'in şimdiye kadarki en güçlü kodlama modeli de olduğu, özellikle karmaşık ön yüz oluşturma ve büyük kod havuzlarında hata ayıklama konularında belirgin gelişmeler gösterdiği belirtildi.

OpenAI'ın açıklamasında, GPT-5'in tek bir komutla estetik duyarlılığa sahip, güzel ve duyarlı web siteleri, uygulamalar ve oyunlar oluşturabildiği, fikirleri sezgisel ve zevkli bir şekilde gerçeğe dönüştürebildiği ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, gelişmiş yazma kabiliyetleriyle ChatGPT'nin, rapor, e-posta, not alma gibi günlük yazım görevlerinde taslak hazırlama ve düzenleme konularında kullanıcılara daha iyi yardımcı olacağı belirtildi.

Öte yandan Microsoft, OpenAI'nin bugüne kadarki en iyi yapay zeka sistemi olan GPT-5'i çeşitli ürünlerine entegre edeceğini açıkladı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

