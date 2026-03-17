Merdiven altı plaka basım atölyelerine baskın: 4 tutuklama

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü bağlı Mali Büro ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" suçu kapsamında ‘APP’ plaka olarak bilinen sahte plaka basan 3 atölyeyi teknik ve fiziki takip sonucu deşifre etti. Toplanan delillerinin ardından söz konusu 3 atölyeye eş zamanlı baskın yapıldı. Merdiven altı atölyelere yapılan baskınlarda, plaka presleme makinesi, mühür, 2 plaka boyama silindiri, 3 karekod makinesi, 19 plaka tablası, 136 basılı plaka, 710 boş plaka, 2 bin 100 harf ve rakam kalıbı ile 31 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda ise 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



