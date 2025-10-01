Merdiven boşluğuna sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Sanat Sokağı’nda bir iş yerinin önünde bekleyen anne kediyi fark eden esnaf, durumdan şüphelenerek kediyi takip etti. Esnaf, takip sonucu merdiven boşluğundan gelen yavru kedi sesini fark edip durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yavru kediye ulaşmak için merdiven basamaklarını ve kaldırım taşlarını kırdı. Anne kedi ise operasyon boyunca yavrusunun başında bekleyerek, zaman zaman ekiplerin yanına geldu. Yoğun çabalar sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan yavru kedi, kurtarıldığı anda hızla kaçarak uzaklaştı. O anlar çevredeki vatandaşlarca ilgiyle izlendi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır