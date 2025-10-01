HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Merdiven boşluğuna sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir iş yerinde merdiven boşluğuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yavrusunun başından ayrılmayan anne kedi ise görenleri duygulandırdı.

Merdiven boşluğuna sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Sanat Sokağı’nda bir iş yerinin önünde bekleyen anne kediyi fark eden esnaf, durumdan şüphelenerek kediyi takip etti. Esnaf, takip sonucu merdiven boşluğundan gelen yavru kedi sesini fark edip durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yavru kediye ulaşmak için merdiven basamaklarını ve kaldırım taşlarını kırdı. Anne kedi ise operasyon boyunca yavrusunun başında bekleyerek, zaman zaman ekiplerin yanına geldu. Yoğun çabalar sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan yavru kedi, kurtarıldığı anda hızla kaçarak uzaklaştı. O anlar çevredeki vatandaşlarca ilgiyle izlendi.

Merdiven boşluğuna sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı 1

Merdiven boşluğuna sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı 2

Merdiven boşluğuna sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı 3

Merdiven boşluğuna sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı 4

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arnavutköy'de gece yarısı kanlı infaz! Araçlarını yakmışlar... 20 milyonluk gasp detayıArnavutköy'de gece yarısı kanlı infaz! Araçlarını yakmışlar... 20 milyonluk gasp detayı
Hastane ortasında sıra kavgası! Polis araya girip ayırdıHastane ortasında sıra kavgası! Polis araya girip ayırdı

Anahtar Kelimeler:
kedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.