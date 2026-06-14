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Merdivenden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde evde merdivenden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Merdivenden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Olay, Altaylılar Mahallesi Orhun Caddesi üzerinde Ötüken Vadi Park bitişiğindeki evde meydana geldi. İddiaya göre Bekir Teke (70), evinin merdivenlerinden aşağı indiği sırada dengesini kaybederek düştü. Eşi, durumu fark ederek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekiplerine teslim edilen Teke, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı adam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Merdivenden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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