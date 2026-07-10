Merdivenlerde can verdi... Annesinin feryadı yürek dağladı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde evine girmek istediği sırada merdivenlerde düşerek başını çarpan 51 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde komşuların fark ettiği olayda, oğlunun ölüm haberini alarak olay yerine gelen annenin feryadı yürekleri dağladı.

Olay, Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 51 yaşındaki Rıza Özgür, annesinin yazlıkta bulunduğu sırada yaşadığı eve geldi. İddiaya göre eve girmek üzereyken ayağı kayan Özgür, merdivenlere düşerek başını sert şekilde çarptı.

Gece saatlerinde duydukları sesi tabak kırılması sanan mahalle sakinleri, sabah saatlerinde Özgür’ü merdivenlerde hareketsiz halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rıza Özgür’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alarak olay yerine gelen annesinin oğlunun cansız bedeni başındaki gözyaşları ve feryadı çevrede bulunanlara duygusal anlar yaşattı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Özgür’ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Kaynak: İHA