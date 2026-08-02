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Merhum polis babasını asker selamı ile uğurladı

Kayseri’de evinde rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru için emniyette tören düzenlendi. Törende, merhum polis memurunun oğlu babasını asker selamı ile uğurladı.

Merhum polis babasını asker selamı ile uğurladı

Kayseri’de dün evindeyken rahatsızlanan 43 yaşındaki polis memuru Serkan Duru, kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Merhum polis için bugün Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Binası’nda tören düzenlendi. Törene, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgehan Yeşilyurt, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, il meinyet müdür yardımcıları, polisler ve merhum polisin ailesi katıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, merhumun polisin eşi, annesi, babası ve çocuklarıyla yakından ilgilenirken, taziye sundu. Saygı duruşunda bulunulması, merhumun polisin özgeçmişinin okunması, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından merhum polis Serkan Duru’nun naaşı cenaze aracına alındı. Merhum Duru’nun cenazesinin ikindi namazına müteakip Adana’nın Feke ilçesine bağlı Tenkerli Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrendi.

Babasını asker selamı ile uğurladı
Öte yandan, merhum polisin cenazesinin bulunduğu tabutun geçişi sırasında oğlu Çağrı Duru’nun asker selamı vermesi görenleri duygulandı.

Merhum polis babasını asker selamı ile uğurladı 1

Merhum polis babasını asker selamı ile uğurladı 2

Merhum polis babasını asker selamı ile uğurladı 3

Merhum polis babasını asker selamı ile uğurladı 4

Merhum polis babasını asker selamı ile uğurladı 5

Merhum polis babasını asker selamı ile uğurladı 6

Merhum polis babasını asker selamı ile uğurladı 7

Merhum polis babasını asker selamı ile uğurladı 8
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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