Otomobilin çarptığı traktör yan yattı

Kaza, Yeşilyurt ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.D. idaresindeki traktör ile N.Ü. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör yan yattı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazada herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır