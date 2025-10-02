Edirne’de Meriç Nehri’nde çürümüş bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Meriç Nehri’nde ceset gören vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan erkek cesedinin tanınamayacak halde olduğu belirlendi. Ceset, cumhuriyet savcısının ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)