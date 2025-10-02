HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Meriç Nehri’nde çürümüş bir erkek cesedi bulundu

Edirne’de Meriç Nehri’nde çürümüş bir erkek cesedi bulundu.Edinilen bilgiye göre, Meriç Nehri’nde ceset gören vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Meriç Nehri’nde çürümüş bir erkek cesedi bulundu

Edirne’de Meriç Nehri’nde çürümüş bir erkek cesedi bulundu.

Meriç Nehri’nde çürümüş bir erkek cesedi bulundu 1

Edinilen bilgiye göre, Meriç Nehri’nde ceset gören vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan erkek cesedinin tanınamayacak halde olduğu belirlendi. Ceset, cumhuriyet savcısının ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Meriç Nehri’nde çürümüş bir erkek cesedi bulundu 2

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Faruk Özlü 21 yıl sonra 'Ülkemizin gidişatını değiştiren toplantı' diyerek ilk kez açıkladı: 'Bir devrim, bir milattır'Faruk Özlü 21 yıl sonra 'Ülkemizin gidişatını değiştiren toplantı' diyerek ilk kez açıkladı: 'Bir devrim, bir milattır'
Marmara Denizi’nde şiddetli fırtınaMarmara Denizi’nde şiddetli fırtına

Anahtar Kelimeler:
Edirne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.