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Meriç’te yer fıstığı hasadı başladı

Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Alibey, Nasuhbey ve Karayusuflu köylerinde bölge tarımının önemli ürünlerinden olan yer fıstığının hasadına başlandı.Meriç ilçesine bağlı köylerde bu yıl toplam 1.400 dekar alanda yer fıstığı ekimi gerçekleştirildi.

Meriç’te yer fıstığı hasadı başladı

Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Alibey, Nasuhbey ve Karayusuflu köylerinde bölge tarımının önemli ürünlerinden olan yer fıstığının hasadına başlandı.

Meriç ilçesine bağlı köylerde bu yıl toplam 1.400 dekar alanda yer fıstığı ekimi gerçekleştirildi. Alibey köyünde 800, Nasuhbey köyünde 550 ve Karayusuflu köyünde ise 50 dekar alanda yer fıstığı üretimi yapılıyor.

Bölgenin iklim ve toprak yapısına uyum sağlayan yer fıstığının, ilçedeki tarımsal üretimdeki payının her geçen yıl arttığı belirtildi. Üreticiler, sezon boyunca büyük emek verdikleri ürünlerin hasadını gerçekleştirirken, tarlalardaki çalışmalar da devam ediyor.

Meriç’te başlayan yer fıstığı hasadının üreticiler açısından bereketli geçmesi bekleniyor.

Meriç’te yer fıstığı hasadı başladı 1

Meriç’te yer fıstığı hasadı başladı 2

Meriç’te yer fıstığı hasadı başladı 3

Meriç’te yer fıstığı hasadı başladı 4

Meriç’te yer fıstığı hasadı başladı 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edirne
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