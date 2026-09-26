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Otomobil traktöre arkadan çarptı: 2 ağır yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde D-400 Karayolu’nda otomobilin aynı yönde seyreden traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, traktörde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Otomobil traktöre arkadan çarptı: 2 ağır yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde D-400 Karayolu’nda otomobilin aynı yönde seyreden traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, traktörde bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Doğançam Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halinde olan U.H.H. idaresindeki traktöre, Doğançam Kavşağı’na yaklaştığı sırada aynı yönde seyreden H.Ö. idaresindeki otomobil arkadan çarptı.

Çarpışmanın ardından traktör sürücüsü U.H.H. ile traktörde yolcu olarak bulunan K.A. yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan U.H.H. ile K.A. tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.Kazanın ardından otomobil sürücüsü H.Ö., Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil traktöre arkadan çarptı: 2 ağır yaralı 1

Otomobil traktöre arkadan çarptı: 2 ağır yaralı 2

Otomobil traktöre arkadan çarptı: 2 ağır yaralı 3

Otomobil traktöre arkadan çarptı: 2 ağır yaralı 4

Otomobil traktöre arkadan çarptı: 2 ağır yaralı 5

Otomobil traktöre arkadan çarptı: 2 ağır yaralı 6

Otomobil traktöre arkadan çarptı: 2 ağır yaralı 7

Otomobil traktöre arkadan çarptı: 2 ağır yaralı 8
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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