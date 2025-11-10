HABER

Merkel’e İsrail’den fahri doktora

Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel, İsrail’deki Weizmann Bilim Enstitüsü tarafından fahri doktora unvanı aldı.

Merkel'e İsrail'den fahri doktora

Aktif siyasete Aralık 2021 yılında veda eden Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel, İsrail’den fahri doktora unvanı aldı. İsrail'de bu akşam düzenlenen törenle Weizmann Bilim Enstitüsü, Merkel'e Enstitü, küresel diplomasiye ve uluslararası ortaklıklara eşsiz katkıları, İsrail ile dayanışma ve dostluğu ve de antisemitizme karşı kararlı mücadelesi gerekçesiyle fahri doktora unvanı verdi.

Weizmann Bilim Enstitüsü, Merkel’in 2021’de görevden ayrılmadan önce İsrail'e yaptığı ziyaret sırasında tarafından verilen burslardan birine onun adını vermişti. Söz konusu ziyarette Merkel, İsrail'in güvenliğinin Alman ulusal çıkarları meselesi olduğunu belirtmişti.

Merkel, İsrail gezisi nedeniyle 11 Kasım Salı günü Başbakan Friedrich Merz’in 70. doğum günü kutlamalarına katılmayacağını bildirmişti.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

