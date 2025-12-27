HABER

Okul önünde skandal görüntüler! Otomobilini öğrencilerin üzerine sürdü

Bursa’da okul çıkış saatinde skandal bir olay yaşandı. bir sürücü otomobilini okuldan çıkan öğrencilerin üzerine sürdü. O anlarda büyük panik yaşanırken, olayın “Dikkatsizlik mi yoksa kasıt mı” olduğu sorusu akıllara geldi. İşte tepki çeken o anlar…

Bursa'da bir sürücü, okuldan çıkan öğrencilerin üzerine otomobilini sürdü. O anlar araç kamerasına yansırken, çevredekiler sürücüye tepki gösterdi.

Olay, 23 Aralık'ta saat 12.00 sıralarında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Bir sürücü, okuldan çıkan öğrencilerin üzerine otomobilini sürdü. Öğrenciler ve veliler sürücüye tepki gösterirken, o anlar başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Kendisine tepki gösterenlere hakaret de eden sürücü, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak: DHA

