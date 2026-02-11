HABER

Tokat’ta öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 6 öğrenci yaralandı

Tokat’ta öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, R.K. idaresindeki 60 AGK 983 plakalı Otokar marka öğrenci servisi, Turhal-Zile kara yolu üzerinde bir akaryakıt istasyonuna girmek isteyen H.P. yönetimindeki 60 TD 666 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı. Kazada içerisinde 29 öğrencinin bulunduğu servis aracı yan yatarken, olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan servisteki 6 öğrenci, ilk müdahaleleri yapılarak, ambulanslarla çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Tokat
