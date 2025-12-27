HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Osmaneli’nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte yüksek kesimlerine yılın ilk karı yağdı.Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Osmaneli’nin yüksek kesimlerinde bulunan 860 rakımlı Ağlan Köyü’nde yılın ilk kar yağışı sabah saatleri de başladı.

Osmaneli’nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte yüksek kesimlerine yılın ilk karı yağdı.
Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Osmaneli’nin yüksek kesimlerinde bulunan 860 rakımlı Ağlan Köyü’nde yılın ilk kar yağışı sabah saatleri de başladı. Köydeki evlerin üzerleri beyaz örtü ile kaplanırken, muhtarlık, "Sabahın erken saatleri de başlayan Kar yağışının böyle devam etmesi sonuncunda ilerleyen saatlerde yerler karla kaplanacak dışarıdan köyümüze gelecek olan misafirlerimizin gelirken tedbirli gelmelerini araçlarında zincir, takoz, çeki halatı bulundurmaları gerekir. Kar yağışı tüm çiftçilerimizi sevindirdi inşallah kar yağışı böyle devam eder de göletlerimiz dolar. Önümüzdeki sezon çiftçilerimiz susuzluk çekmez" duyurusunda bulundu.

Osmaneli’nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı 1

Osmaneli’nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okul önünde skandal görüntü! Öğrencilerin üzerine sürdüOkul önünde skandal görüntü! Öğrencilerin üzerine sürdü
Eskişehir’in İnönü ilçesinde kışın ilk kar yağışı heyecanıEskişehir’in İnönü ilçesinde kışın ilk kar yağışı heyecanı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bilecik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Beşiktaş açıkladı! İki futbolcu kadro dışı

Beşiktaş açıkladı! İki futbolcu kadro dışı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.