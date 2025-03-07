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  4. Merkez Bankası'nın aracı kaza yaptı! Banknotlar yollara saçılınca etraftakiler böyle saldırdı

Merkez Bankası'nın aracı kaza yaptı! Banknotlar yollara saçılınca etraftakiler böyle saldırdı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
07.03.2025 16:16
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Büyük likidite sıkıntısı çeken Suriye'de, Merkez Bankası'na ait para taşıyan kamyon Şam-Humus Karayolu'nda kaza yaptı. Kaza sonrası büyük miktarda para yola saçıldı. Etraftaki Suriyeliler paraları toplamaya başladıktan sonra güvenlik güçlerinin bölgeye gelerek paraları bölge halkından aldığı öğrenildi.

Merkez Bankası'nın aracı kaza yaptı! Banknotlar yollara saçılınca etraftakiler böyle saldırdı

Suriye liralarını taşıyan bir araç, Şam-Humus Karayolu’nda kaza yaptı. Rusya'da basılan paraların araçla taşındığı ve lastiğinin patladığı öğrenildi. Takla atan aracın içinde bulunan büyük miktarda para yola saçıldı.

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RUSYA'DA BASILDI, ŞAM'A GETİRİLDİ

Suriye Merkez Bankası, Esad yönetimi döneminde para basma yetkisini Rusya Merkez Bankası’na vermişti. Anlaşma halen yürürlükte olduğu için Suriye lirası Rusya’da basılıyor.

Önceki gün de kargo uçağıyla Şam’a getirilen yeni banknotlar, teslimat sonrası sivil araçlarla Merkez Bankası’na taşınırken kaza meydana geldi. Yetkililer, taşınan paraların tamamının güvenli bir şekilde bankaya ulaştırıldığını belirtti.

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HALK TOPLADI, ASKER GERİ ALDI

Kazanın yaşandığı sırada bölgede bulunan siviller, yol kenarına savrulan banknotları topladı. Ancak kısa süre sonra olay yerine gelen askerler, halka müdahale ederek paraları geri aldı. Suriye Merkez Bankası, yaşanan olayın sistem üzerinde herhangi bir etkisinin olmayacağını bildirdi.

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Ülkede ciddi bir likidite sıkıntısı yaşanıyor. Esad rejiminin çöküşünün ardından yeni yönetim, maaş ödemelerinde zorlanıyor. Merkez Bankası, nakit hareketlerini kontrol altına almak için ATM’lerden para çekme limitlerini düşürmüştü. Daha önce 200 bin Suriye lirası olan günlük çekim sınırı, dün 500 bin liraya yükseltildi.

Kaynak: Sözcü

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Anahtar Kelimeler:
suriye banknot kaza
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