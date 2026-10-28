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Merkezefendi Belediyesi operasyonunda şüphelilerden 3'ü adliyede

Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi’ne yönelik 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma', 'irtikap' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu 27 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi, 7 kişi ise ifadelerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Başkan Doğan ve eşinin de aralarında bulunduğu 17 kişinin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Merkezefendi Belediyesi operasyonunda şüphelilerden 3'ü adliyede

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından dün sabah Merkezefendi Belediyesi'ne 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma', 'irtikap' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve kendisi gibi avukat olan eşi Mehmet Ali Doğan'ın yanı sıra, belediye başkan yardımcıları ve bazı belediye çalışanları ile inşaat firması yetkililerinin de aralarında bulunduğu toplam 27 kişi gözaltına alındı. Merkezefendi Belediye binası ile Başkan Doğan'ın evinde ve diğer gözaltına alınan kişilerin evlerinde aramalar yapıldı, bulunan delillere el konuldu.

Merkezefendi Belediyesi operasyonunda şüphelilerden 3 ü adliyede 1

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ'NE OPERASYON

Gözaltına alınan 27 kişi ayrı ayrı gruplar halinde sağlık raporları alındıktan sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma kapsamında inşaat firması yetkilisi 7 kişi alınan ifadelerinin ardından bugün savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, belediye başkan yardımcısı ve belediyede müdürlerin de aralarında bulunduğu 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Merkezefendi Belediyesi operasyonunda şüphelilerden 3 ü adliyede 2

Başkan Doğan ve eşinin de aralarında bulunduğu 17 kişinin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Merkezefendi Belediyesi operasyonunda şüphelilerden 3 ü adliyede 3

Merkezefendi Belediyesi operasyonunda şüphelilerden 3 ü adliyede 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Merkezefendi
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