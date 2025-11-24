HABER

Mermer ocağında üzerine kaya düşen işçi öldü

Karaman'da bir mermer ocağında üzerine kaya düşen 45 yaşındaki Şahin Bozkurt hayatını kaybetti.

Mermer ocağında üzerine kaya düşen işçi öldü

Karaman’da bir mermer ocağında üzerine kaya düşen 45 yaşındaki Şahin Bozkurt hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Özdemir köyünde bulunan mermer ocağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mermer ocağında işçi olarak çalışan Şahin Bozkurt’un (45) üzerinde kaya düştü. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Bozkurt’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Şahin Bozkurt’un cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA

Karaman
