Mersin 01 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 1 Aralık 2025 Pazartesi günü, Akdeniz ikliminin tipik özellikleri hâkim olacak. Hava açık ve güneşli. Sıcaklıklar 18°C ile 19°C arasında değişecek. Nem oranı %53 ile %62 arasında seyredecek. Rüzgar hızı 4,9 km/s ile 10,5 km/s arasında hafif esmesi bekleniyor. Bu koşullar, Mersin'de alışılmadık şekilde sıcak bir gün yaşanacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 2 Aralık Salı günü, hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 19°C civarında tahmin ediliyor. 3 Aralık Çarşamba günü, yüksek bulutlar arasında güneş görünmeye devam edecek. Bu gün sıcaklık 20°C olacak. 4 Aralık Perşembe günü, bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık bu günde 21°C civarında olacak. 5 Aralık Cuma günü, hava sıcaklığının 19°C civarında olması bekleniyor. 6 Aralık Cumartesi günü ise zaman zaman yağmur ve çisenti olacak. Sıcaklık 19°C ancak daha düşük olabilir. 7 Aralık Pazar günü yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C civarında tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarının genellikle ılıman ve güneşli olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ancak 6 ve 7 Aralık tarihlerindeki yağış bekleyen günlerde plan yaparken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız. Hava şartları, etkinliklerinizin akışını etkileyebilir.