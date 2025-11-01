HABER

Mersin 01 Kasım Cumartesi hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 1 Kasım 2025 tarihinden itibaren hava durumu, bulutlu ve aralıklı güneş ışıkları ile geçecek. Sıcaklık ise 26°C civarlarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 28°C'ye kadar yükselebilir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar, bulutlu hava koşullarını dikkate almalı. Güneşten faydalanmak isteyenlerin koruyucu ürün kullanmaları ve su tüketimini artırmaları önemli olacak. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler tercih edilmelidir. İşte detaylar...

Mersin'de 1 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu, yüksek bulutlar ve aralıklı güneş ışıkları ile geçecek. Sıcaklık 26°C civarında olacak. Nem oranı %25 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 10.5 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu 07:05'te, gün batımı ise 17:44'te gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında benzer bir düzen bekleniyor. 2 Kasım Pazar günü, sıcaklık 28°C'ye kadar yükselecek. Yüksek bulutlar ve aralıklı güneş ışıkları hâkim olacak. 3 Kasım Pazartesi günü, yer yer güneşli bir hava görülecek. Sonrasında hava bulutlanacak ve sıcaklık 29°C civarında olacak. 4 Kasım Salı günü bulutlu bir başlangıç yapılacak. Güneş geri döndüğünde sıcaklık 26°C'ye düşecek.

5 Kasım Çarşamba günü oldukça bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklığın 27°C civarında olması öngörülüyor. 6 Kasım Perşembe günü, yüksek bulutlar arasından aralıklı güneş ışıkları geçecek. Sıcaklık 26°C civarında kalacak. 7 Kasım Cuma günü, yine bulutlu bir hava ve aralıklı güneş ışıkları hâkim olacak. Sıcaklık 27°C civarında geçecek.

Bu dönemde hava koşullarının ılıman ve bulutlu olması bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu kontrol etmeleri önemli. Planlarını esnek tutmaları faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha düşük olabilir. Bu yüzden dışarı çıkarken uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Güneş ışığından faydalanmak isteyenlerin güneş koruyucu ürün kullanmaları tavsiye edilir. Su tüketimini artırmaları da önerilmektedir.

