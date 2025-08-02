HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak.

Mersin 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Mersin'de 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığının 32°C civarında, gece ise 26°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Bu nedenle, hissedilen sıcaklık artabilir. Rüzgar hafif esecek. Bu durum, hava koşullarını belirginleştirecek.

3 Ağustos 2025 Pazar günü, hava koşullarında hafif bir değişiklik öngörülüyor. Gündüz sıcaklığının 30°C civarında, gece ise 27°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı yüksek kalmaya devam edecek. Hafif yağış ihtimali de bulunuyor. 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü, hava daha da ısınacak. Gündüz 30°C, gece ise 26°C civarına ulaşacak. 5 Ağustos 2025 Salı günü, hava sıcaklıkları benzer seviyelerde kalacak. Gündüz 30°C, gece 26°C civarında olacak.

Bu dönemde, yüksek sıcaklıklar ve nem nedeniyle, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmak cilt sağlığı açısından risk oluşturabilir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölgede kalmak veya iç mekanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymek ve şemsiye bulundurmak, olası olumsuzlukların önüne geçebilir. Yüksek nem nedeniyle, terleme ile vücut su kaybı artacaktır. Bu nedenle bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek rahatlık sağlayacaktır.

Mersin'de önümüzdeki günlerde hava sıcak ve nemli olacak. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate alarak gerekli önlemleri almanız önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırmızı listede yer alıyor... Tunceli’de görüntülendiKırmızı listede yer alıyor... Tunceli’de görüntülendi
Sahte diploma skandalı sonrası gözler YÖK'e çevrilmişti! 'Kara listedeki' 400 akademisyene çifte soruşturmaSahte diploma skandalı sonrası gözler YÖK'e çevrilmişti! 'Kara listedeki' 400 akademisyene çifte soruşturma

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlülerin uğrak mekanında silahlı saldırı! Ezgi Mola'nın eski eşi vuruldu

Ünlülerin uğrak mekanında silahlı saldırı! Ezgi Mola'nın eski eşi vuruldu

Süper Lig'de ipi göğüsleyecek takımı tahmin ettiler! 79 puanla şampiyon...

Süper Lig'de ipi göğüsleyecek takımı tahmin ettiler! 79 puanla şampiyon...

Hafta sonu planınız varsa dikkat! Meteoroloji il il uyardı...

Hafta sonu planınız varsa dikkat! Meteoroloji il il uyardı...

Sahte diploma skandalı sonrası gözler YÖK'e çevrilmişti! 'Kara listedeki' 400 akademisyene çifte soruşturma

Sahte diploma skandalı sonrası gözler YÖK'e çevrilmişti! 'Kara listedeki' 400 akademisyene çifte soruşturma

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çok az kaldı" diyerek duyurdu: "Sizlere teslim edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çok az kaldı" diyerek duyurdu: "Sizlere teslim edeceğiz"

İstanbul'da zincirleme kaza! 16 araç birbirine girdi

İstanbul'da zincirleme kaza! 16 araç birbirine girdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.