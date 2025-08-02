Mersin 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığının 32°C civarında, gece ise 26°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Bu nedenle, hissedilen sıcaklık artabilir. Rüzgar hafif esecek. Bu durum, hava koşullarını belirginleştirecek.

3 Ağustos 2025 Pazar günü, hava koşullarında hafif bir değişiklik öngörülüyor. Gündüz sıcaklığının 30°C civarında, gece ise 27°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı yüksek kalmaya devam edecek. Hafif yağış ihtimali de bulunuyor. 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü, hava daha da ısınacak. Gündüz 30°C, gece ise 26°C civarına ulaşacak. 5 Ağustos 2025 Salı günü, hava sıcaklıkları benzer seviyelerde kalacak. Gündüz 30°C, gece 26°C civarında olacak.

Bu dönemde, yüksek sıcaklıklar ve nem nedeniyle, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmak cilt sağlığı açısından risk oluşturabilir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölgede kalmak veya iç mekanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymek ve şemsiye bulundurmak, olası olumsuzlukların önüne geçebilir. Yüksek nem nedeniyle, terleme ile vücut su kaybı artacaktır. Bu nedenle bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek rahatlık sağlayacaktır.

Mersin'de önümüzdeki günlerde hava sıcak ve nemli olacak. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate alarak gerekli önlemleri almanız önemlidir.