Mersin 02 Ekim Perşembe Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Nem oranı %59. Rüzgar hızı saatte 9.2 km olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:38, gün batımı saati ise 18:24 bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 3 Ekim Cuma günü hava güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 27°C, en düşük sıcaklık 21°C olarak öngörülüyor. 4 Ekim Cumartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor. En yüksek sıcaklık 30°C, en düşük sıcaklık ise 20°C olacak. 5 Ekim Pazar günü de parlak güneş ışığı altında en yüksek sıcaklık 30°C. En düşük sıcaklık ise 19°C olarak tahmin ediliyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor. Güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak yararlı olacaktır. Bol su içmek de önemli bir önlemdir. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan etkilenmemesi gerekiyor. Gölge alanlarda vakit geçirmeleri önerilir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.

Bu tür hava koşullarında trafik yoğunluğu artabilir. Araç kullanırken klima kullanımına dikkat edilmelidir. Araçların düzenli bakımları yapılması önemlidir. Sıcak havalarda araç içinde uzun süre kalmaktan kaçınılmalıdır. Özellikle çocukların araç içinde yalnız bırakılmaması gerekmektedir.