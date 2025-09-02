HABER

Mersin 02 Eylül Salı Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 2 Eylül 2025 Salı günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Hazar Gönüllü

Mersin'de 2 Eylül 2025 Salı günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 26°C civarında, gece ise 17°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %62, rüzgar hızı güneybatıdan saatte 10 kilometre olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. 3 Eylül Çarşamba günü hava sıcaklığının 26°C, 4 Eylül Perşembe günü 26°C, 5 Eylül Cuma günü 26°C ve 6 Eylül Cumartesi günü 25°C civarında olması bekleniyor. Bu süre zarfında hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarı çıkarken şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanarak cildinizi koruyabilirsiniz. Güneş kremi kullanarak cilt kanseri riskini azaltabilirsiniz. Sıcak havalarda vücudun su kaybını önlemek için bol su içmeye özen gösterin. Açık hava etkinlikleri yaparken, aşırı sıcaklardan korunmak için gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi tercih edin. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınarak vücudunuzun aşırı ısınmasını engelleyebilirsiniz. Bu önlemler sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
