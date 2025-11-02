HABER

Mersin 02 Kasım Pazar Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 2 Kasım 2025'te hava durumu, artan bulutlarla güneşli bir başlangıç yapacak. Sıcaklık 26°C'den başlayacak ve önümüzdeki günlerde belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 3 Kasım'da 28°C, 4 Kasım'da ise yine 28°C olacak. Açık hava etkinlikleri için güneşten korunmak, bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek öneriliyor. Düşük rüzgar hızı, deniz aktiviteleri için uygun bir ortam sunuyor, ancak hava koşullarını takip etmekte fayda var.

Mersin'de 2 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte güneşli bir başlangıç yapacak. Sıcaklık 26°C olacak. Düşük sıcaklık ise 14°C civarında kalacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 3 Kasım Pazartesi günü yüksek sıcaklık 28°C, düşük sıcaklık 21°C olarak öngörülüyor. 4 Kasım Salı günü de 28°C yüksek sıcaklık ve 15°C düşük sıcaklık bekleniyor. Hava durumu puslu güneşli olacak.

Bu dönemde hava koşullarının genellikle sıcak ve nemli olacağı tahmin ediliyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunmaları gerekiyor. Şapka ve güneş kremi kullanmaları öneriliyor. Ayrıca bol su içmeleri ve hafif, nefes alabilir kıyafetler seçmeleri tavsiye ediliyor. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artacaktır. Nemli ortamlarda uzun süre kalmamaya özen gösterilmelidir.

Rüzgar hızının düşük seviyelerde kalması bekleniyor. Bu durum, deniz ve açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Denize girmeyi planlayanların deniz suyu sıcaklığını kontrol etmeleri önemlidir. Dalgaların durumu da göz önünde bulundurulmalıdır. Hava koşullarının ani değişebileceğini unutmamak gerekiyor. Güncel hava raporlarını takip etmek, planlarınızı en iyi şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır.

