Mersin 02 Mayıs Cuma Hava Durumu! Mersin'de bugün hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 2 Mayıs 2025 Cuma günü hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 22°C, gece ise 11°C civarında seyredecek. Günün ilerleyen saatlerinde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Bu durum, özellikle akşam saatlerinde ani hava değişimlerine yol açabilir.

3 Mayıs Cumartesi günü hava hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 23°C, gece 13°C civarında olacak. 4 Mayıs Pazar günü de yer yer sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı ise 13°C olacak.

Önümüzdeki günlerde Mersin'de hava koşullarının değişkenlik göstereceği öngörülüyor. Akşam ve gece saatlerinde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

Mayıs ayında Mersin'de ortalama sıcaklık 18°C'dir. Gündüz sıcaklıkları genellikle 22°C, geceleri ise 13°C civarında seyreder. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 24 mm, nem oranı ise %72 civarındadır. Mayıs ayında Mersin'de 3 yağmurlu gün ve 11 güneşli saat beklenmektedir.

Hava koşullarına uygun giyinmek, ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Bu önlemler, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenizi sağlar.