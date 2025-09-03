Mersin 03 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 3 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 32°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 22°C civarında olacak. Nem oranı %62 civarında. Rüzgar güney yönünden saatte 4.3 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 4 Eylül Perşembe günü hava sıcaklığının 31°C, 5 Eylül Cuma günü ise 30°C civarında olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava genellikle güneşli kalacak. Gece sıcaklıkları 22°C ile 23°C arasında değişecek.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında güneş ışınları en güçlü olduğu için, doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak faydalıdır. Koruyucu giysiler giymek de gereklidir. Bol su içerek vücudu susuz bırakmamak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt sağlığını korumak da gerekir. Dışarıda vakit geçireceklerin, güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde kapalı alanlarda bulunmaları ya da korunaklı alanlarda zaman geçirmeleri önerilir.