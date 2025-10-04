HABER

Mersin 04 Ekim Cumartesi hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 04 Ekim Cumartesi hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Mersin'de 4 Ekim 2025 Cumartesi günü hava koşulları elverişli olacak. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 20°C ile 31°C arasında değişecek. Nem oranı %53 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 22 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

5 Ekim Pazar günü hava sıcaklıkları 20°C ile 28°C arasında olacak. Yine güneşli bir gün bekleniyor. 6 Ekim Pazartesi günü sıcaklıklar 19°C ile 27°C arasında değişecek. Güneşli hava koşulları devam edecek. 7 Ekim Salı günü de sıcaklıklar 19°C ile 26°C arasında olacak. Güneşli hava koşulları bu günlerde de sürecek.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak önemlidir. Güneş ışığından korunmak için uygun kıyafetler giymek gerekir. Bol su içmek de önemlidir. Rüzgar hızı 22 km/saat olduğu için açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durulmalıdır. Nem oranı %53 civarında. Bu durum hava koşullarını rahatlatıcı hale getiriyor. Açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun koşullar devam edecek.

hava durumu Mersin
