Mersin 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 5 Kasım 2025'te sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Öğleden sonra parçalı bulutlu hava ile birlikte sıcaklık mevsim normallerine yakın kalacak. Nem oranı %59 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 19 km/saat olarak hesaplandı. Perşembe günü güneşli bir hava hakim olacakken, Cuma günü bölgesel düzensiz yağmur öngörülüyor. Plana göre hareket etmek ve su tüketimini artırmak önemli.

Mersin'de 5 Kasım 2025 Çarşamba günü sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Öğleden sonra hava parçalı bulutlu hale gelecek. Sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyredecek. Nem oranı %59 civarında olacak. Rüzgar hızı 19 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Perşembe günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 25°C civarında seyredecek. Cuma günü ise bölgesel düzensiz yağmur yağışları bekleniyor. Sıcaklıklar 22°C civarında olacak.

Bu dönemde sabah saatlerinde beklenen yağışlar için şemsiye ya da yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Öğleden sonra hava daha sakinleşecek. Planlarınızı bu duruma göre ayarlayabilirsiniz. Rüzgar hızının 19 km/saat olması, açık alanlarda dikkatli olmayı gerektiriyor. Nem oranının yüksek olması nedeniyle terleme artabilir. Bunun için bol su içmeye özen gösterin. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edin.

hava durumu Mersin
