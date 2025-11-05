Mersin 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 5 Kasım 2025 Çarşamba günü sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Öğleden sonra hava parçalı bulutlu hale gelecek. Sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyredecek. Nem oranı %59 civarında olacak. Rüzgar hızı 19 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Perşembe günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 25°C civarında seyredecek. Cuma günü ise bölgesel düzensiz yağmur yağışları bekleniyor. Sıcaklıklar 22°C civarında olacak.

Bu dönemde sabah saatlerinde beklenen yağışlar için şemsiye ya da yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Öğleden sonra hava daha sakinleşecek. Planlarınızı bu duruma göre ayarlayabilirsiniz. Rüzgar hızının 19 km/saat olması, açık alanlarda dikkatli olmayı gerektiriyor. Nem oranının yüksek olması nedeniyle terleme artabilir. Bunun için bol su içmeye özen gösterin. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edin.