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Mersin 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Mersin 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Mersin'de 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığının 30°C civarında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklığın 29°C olması öngörülüyor. Rüzgar güney yönünden saatte 20 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %43 civarında olacak.

6 Temmuz Pazar günü de hava açık ve güneşli kalacak. Gündüz sıcaklığı yine 30°C, akşam sıcaklığı ise 29°C civarında seyredecek. Rüzgar bu sefer güneybatı yönünden saatte 30 kilometre hızla esecek. Nem oranı %46 civarında tahmin ediliyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda zaman geçirenlerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak faydalıdır. Güneş kremi sürmek de cilt koruması açısından etkili olacaktır. Bol su tüketimi ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmesi, sıcak havalarda vücut sağlığını korumaya yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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