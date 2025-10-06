Mersin 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 6 Ekim Pazartesi günü hava durumu genellikle açık, güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 26°C civarında bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 24°C olacak. Rüzgar güney yönünden saatte 28 kilometre hızla esecek. Nem oranı %55 civarında tahmin ediliyor.

Salı günü hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 26°C, akşam 24°C civarında olacak. Rüzgar, güney-güneydoğu yönünden saatte 28 kilometre hızla esecek.

Çarşamba günü hava biraz daha serinleyecek. Gündüz sıcaklığı 25°C, akşam ise 23°C olacak. Rüzgarın güney-güneydoğu yönünden saatte 28 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Perşembe günü hafif yağmur ihtimali söz konusu. Gündüz sıcaklığı 23°C, akşam 21°C olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 23 kilometre hızla esecek.

Bu dönemde hava koşullarının genellikle açık ve güneşli olması bekleniyor. Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olabilir. Gündüz sıcaklıklar 25-26°C civarında olacak. Hafif ve rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 23-24°C civarına düşecek. Ceket veya hırka bulundurmanızda fayda var. Rüzgarın güney yönünden esmesi, deniz kenarında serinlik hissi yaratabilir. Denize girmeyi planlıyorsanız, su sıcaklığını göz önünde bulundurmanız iyi olacaktır. Nem oranının %55 civarında olması, hava koşullarının rahatsız edici olmayacağını gösteriyor. Önümüzdeki günlerde Mersin'de dışarıda vakit geçirecek uygun hava koşulları bekleniyor.