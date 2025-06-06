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Mersin 06 Haziran Cuma Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin 06 Haziran Cuma hava durumu bol güneş ışığı ile birlikte sıcaklıklar 30°C'ye kadar yükselecek.

Mersin 06 Haziran Cuma Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Mersin'de 6 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu, bol güneş ışığı ve 30°C'ye kadar yükselen sıcaklıklarla yazın keyfini çıkarabileceğiniz bir gün sunuyor. Bu sıcaklık, Haziran ayının ortalama değerleriyle uyumludur. Mersin'de Haziran ayında ortalama gündüz sıcaklığı 22.2°C, gece sıcaklığı ise 17°C civarındadır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 7 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 30°C'ye kadar yükselecek. Güneş ışığı devam edecek. 8 Haziran Pazar günü 29°C civarında bir sıcaklık ve güneşli bir hava öngörülüyor. 9 Haziran Pazartesi günü hava biraz daha serinleyerek 29°C'ye düşecek. Ancak güneşli hava koşulları devam edecek. 10 Haziran Salı günü sıcaklık tekrar 30°C'ye yükselerek güneşli bir gün olacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak önemlidir. Güneş kremi kullanmak, şapka takmak ve bol su içmek faydalıdır. Ayrıca, aşırı sıcakların vücut üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek için öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalmamaya özen göstermek gerekir. Sıcak havalarda, çocuklar ve yaşlılar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gereklidir.

Mersin'in Haziran ayındaki hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olup, ortalama 12 güneşli gün ve 1 yağmurlu gün görülmektedir. Bu dönemde nem oranı %72 civarındadır.

Mersin'de 6 Haziran 2025 Cuma günü ve takip eden günlerde sıcak ve güneşli bir hava beklenmektedir. Bu koşullarda, güneşten korunmak ve vücut sağlığını korumak için gerekli önlemler almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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