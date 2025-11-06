HABER

Mersin 06 Kasım Perşembe hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 6-9 Kasım tarihleri arasında hava durumu genel olarak bulutlu geçecek. Sıcaklık gün boyunca 10°C ile 30°C arasında değişirken, nem oranı %27 ile %68 arasında olacak. Hafif yağmur 7 Kasım'da bekleniyor. Rüzgar hızı ise 1,9 km/s ile 7,4 km/s arası tahmin ediliyor. Şemsiye ve hafif kıyafetler öneriliyor, planlarınızı buna göre düzenlemelisiniz. İşte detaylar...

Mersin'de 6 Kasım 2025 Perşembe günü hava genel olarak bulutlu. Gün boyunca sıcaklık 19°C ile 30°C arasında değişecek. Nem oranı %27 ile %54 arasında olacak. Rüzgar hızı ise 1,9 km/s ile 7,4 km/s arasında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:11, gün batımı saati 17:40 olarak belirleniyor.

7 Kasım Cuma günü hafif sağanak yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 10°C ile 18,1°C arasında olacak. Nem oranı %27 ile %68 arasında seyredecek. Rüzgar hızı yine 1,9 km/s ile 7,4 km/s arasında olacağı öngörülüyor. 8 ve 9 Kasım Cumartesi ve Pazar günlerinde hava koşulları kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 11,4°C ile 28,7°C arasında değişecek. Nem oranı %42 ile %54 arasında gerçekleşecek.

Bu dönemde 7 Kasım'daki hafif yağmur nedeniyle şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde terlemeyi önlemek için hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgar hızı hafif olacağı günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar oluşacaktır. Gün doğumu ve batımı saatlerini göz önünde bulundurmalısınız. Gün ışığından en iyi şekilde faydalanmak için planlarınızı ona göre yapmalısınız.

