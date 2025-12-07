HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin 07 Aralık Pazar Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 7 Aralık 2025 tarihinde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Akdeniz ilçesinde orta şiddetli çiseleyen yağmur beklenirken, Toroslar ve Mersin merkezde hafif yağmur öngörülüyor. Çamlıyayla ve Anamur'da parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu hava hakim. Aydıncık'ta kapalı, Tarsus'ta ise orta şiddetli yağmur gözlemlenecek. Sıcaklıklar 4.1°C ile 20.9°C arasında değişecek. Açık hava etkinliklerinizi planlarken esnek olmanızda fayda var.

Mersin 07 Aralık Pazar Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 7 Aralık 2025 Pazar günü hava koşulları farklılık gösterecek. Akdeniz ilçesinde orta şiddetli çiseleyen yağmur bekleniyor. Toroslar'da hafif yağmurlu, Mersin merkezde de hafif yağmurlu hava öngörülüyor. Çamlıyayla'da parçalı bulutlu, Anamur'da hafif çiseleyen yağmur var. Aydıncık'ta kapalı ve bulutlu bir hava durumu hakim. Tarsus'ta orta şiddetli çiseleyen yağmur gözlemlenecek. Yenişehir'de ise hafif yağmurlu hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıklar 4.1°C ile 20.9°C arasında değişecek.

8 Aralık Pazartesi günü kısa süreli sağanaklar öngörülüyor. 9 Aralık Salı bulutlu hava, 10 Aralık Çarşamba ise puslu güneşli hava bekleniyor. Sıcaklıklar 11°C ile 19°C arasında değişkenlik gösterecek.

Bu dönemde yağışlı ve değişken hava koşulları var. Açık hava etkinliklerinizi planlarken esnek olmalısınız. Sıcaklıkların düşebileceğini dikkate alarak giyinmelisiniz. Kat kat giyinmek ve yanınıza bir yağmurluk almak faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde yolların kayganlaşabileceğini unutmayın. Trafikte daha dikkatli olun. Hava koşullarına uygun planlamalar yaparak, süreci daha konforlu geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye açık açık tarih verdi: 'Son 25 gün'Türkiye açık açık tarih verdi: 'Son 25 gün'
Park halindeki araç alev topu oldu, geriye hurda kaldıPark halindeki araç alev topu oldu, geriye hurda kaldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Bakan Şimşek 2026'yı işaret etti! "Bu konuda çok iyimserim"

Bakan Şimşek 2026'yı işaret etti! "Bu konuda çok iyimserim"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.