Mersin 07 Aralık Pazar Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 7 Aralık 2025 Pazar günü hava koşulları farklılık gösterecek. Akdeniz ilçesinde orta şiddetli çiseleyen yağmur bekleniyor. Toroslar'da hafif yağmurlu, Mersin merkezde de hafif yağmurlu hava öngörülüyor. Çamlıyayla'da parçalı bulutlu, Anamur'da hafif çiseleyen yağmur var. Aydıncık'ta kapalı ve bulutlu bir hava durumu hakim. Tarsus'ta orta şiddetli çiseleyen yağmur gözlemlenecek. Yenişehir'de ise hafif yağmurlu hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıklar 4.1°C ile 20.9°C arasında değişecek.

8 Aralık Pazartesi günü kısa süreli sağanaklar öngörülüyor. 9 Aralık Salı bulutlu hava, 10 Aralık Çarşamba ise puslu güneşli hava bekleniyor. Sıcaklıklar 11°C ile 19°C arasında değişkenlik gösterecek.

Bu dönemde yağışlı ve değişken hava koşulları var. Açık hava etkinliklerinizi planlarken esnek olmalısınız. Sıcaklıkların düşebileceğini dikkate alarak giyinmelisiniz. Kat kat giyinmek ve yanınıza bir yağmurluk almak faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde yolların kayganlaşabileceğini unutmayın. Trafikte daha dikkatli olun. Hava koşullarına uygun planlamalar yaparak, süreci daha konforlu geçirebilirsiniz.