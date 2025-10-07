HABER

Mersin 07 Ekim Salı Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 7 Ekim 2025 Salı günü hava koşulları genel olarak güneşli olacak.

Mersin 07 Ekim Salı Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Mersin'de 7 Ekim 2025 Salı günü hava koşulları genel olarak güneşli olacak. Ilıman bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 17°C ile 26°C arasında değişecek. Nem oranı %60 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 19.5 km/saat olarak hesaplanmıştır. Gün doğumu saati 06:47, gün batımı ise 18:21'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler ön görülüyor. 8 Ekim Çarşamba günü Mersin'de bir iki kısa süreli sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 15°C ile 24°C arasında olacak. 9 Ekim Perşembe günü yer yer sağanaklar görülebilir. Sıcaklıklar 14°C ile 22°C arasında değişebilir. 10 Ekim Cuma günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklıklar 17°C ile 26°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 8 ve 9 Ekim tarihlerinde sağanak yağmurlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez giysiler almanız faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı vücudunuzu korumak için kat kat giyinmek gereklidir. Hava durumunu düzenli takip etmek de sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

