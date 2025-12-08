Mersin 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 8 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu yağmur geçişleri ile belirgin olacak. Sıcaklık 17°C'ye kadar yükselecek. Nem oranı %79 civarında olacak. Rüzgar hızı 10.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:41'dir. Gün batımı ise 17:24 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler bekleniyor. 9 Aralık Salı günü zaman zaman yağmur ve çisenti olacak. 10 Aralık Çarşamba günü yüksek bulutlar arasından güneş gözükecek. 11 Aralık Perşembe günü yer yer sağanaklar yaşanabilir. 12 Aralık Cuma günü bulutların arasından ara ara güneş görünecek. 13 Aralık Cumartesi günü ise çoğunlukla güneşli bir hava öngörülüyor. 14 Aralık Pazar günü de güneşli bir hava bekleniyor.

Bu dönemde, özellikle yağmurlu günlerde, dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Sıcaklıklar 10-18°C arasında değişecektir. Kat kat giyinmek pratik bir çözüm olacaktır. Gerekirse katları çıkarıp giymek kolaylık sağlayacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmez montlar kullanılmalıdır. Şapkalar soğuk algınlıklarını önlemek için faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde araç kullanırken de dikkat edilmelidir. Fren mesafesi artırılmalıdır.