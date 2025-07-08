Mersin 08 Temmuz Salı Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 8 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize edilecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 32°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 23°C civarında olacak. Nem oranı %64 seviyelerinde seyredecek. Rüzgarın hızı 5.2 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 9 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 30°C, 10 Temmuz Perşembe günü ise 31°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları 22-23°C arasında değişecek. Nem oranı %65-66 seviyelerindeyken, rüzgar hızı 5-7 km/saat arasında olacak.

Bu sıcak ve nemli hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum yaratıyor. Gün boyunca bol su tüketimi önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler seçilmeli ve güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Ayrıca, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı ve serin ortamlarda vakit geçirilmelidir. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, kişisel sağlığı korumak açısından önem taşımaktadır. Günlük aktiviteleri daha rahat gerçekleştirmek için bu önlemler alınmalıdır.