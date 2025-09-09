Mersin 09 Eylül Salı Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 30°C civarında olması beklenmektedir. Gece ise sıcaklık 24°C seviyelerine düşecektir. Nem oranı %56, rüzgar hızı ise 17.8 km/saat tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 06:18, gün batımı saati ise 19:00'dır.

10 Eylül Çarşamba günü hava sıcaklığının 31°C'ye, 11 Eylül Perşembe günü ise 32°C'ye yükselmesi beklenmektedir. Bu artışla birlikte nem oranının %60 seviyelerine çıkması muhtemeldir. Rüzgar hızının hafif ve orta kuvvette esmesi öngörülmektedir.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Gün ortasında aşırı sıcaklardan korunmak için gölgelik alanlarda vakit geçirilmesi ve bol su tüketilmesi faydalı olacaktır. Nem oranının yüksekliği nedeniyle terleme yoluyla vücut ısısının düzenlenmesi zorlaşabilir. Bu nedenle hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Sahilde vakit geçireceklerin deniz suyu sıcaklığının 30°C civarında olduğunu göz önünde bulundurarak, suya girmeden önce vücut ısısını dengelemeleri önerilmektedir. Rüzgarın hafif ve orta kuvvette esmesi, deniz koşullarının genellikle sakin olacağını gösterse de denize girmeden önce yerel uyarıları kontrol etmek önemlidir.

Bu dönemde geleneksel kış hazırlıkları için uygun hava koşulları hakimdir. Açık havada yapılan salça ve bulgur gibi hazırlıklar için bu günler ideal fırsatlar sunmaktadır. Ancak hava koşullarının ani değişebileceğini unutmamak ve güncel hava raporlarını takip etmek gereklidir.