Mersin 09 Kasım Pazar Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 9 Kasım 2025 tarihinde hava genel olarak güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 26°C, akşam ise 22°C civarında seyredecek. Rüzgar sabah kuzeyden, gün içinde ise güneyden esecek. 10 Kasım'da hava kapalı ve bulutlu hale gelecek. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek gerekiyor. Sabah ve akşam saatlerinde serinliğe karşı hazırlık yapılmalı. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önemlidir.

Mersin 09 Kasım Pazar Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 9 Kasım 2025 Pazar günü hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 26°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 22°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar sabah saatlerinde kuzeyden saatte 6 km hızla esecek. Gündüz saatlerinde ise rüzgar güneyden saatte 12 km hızla esecek. Nem oranı %44 ile %60 arasında değişecek.

Hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 10 Kasım Pazartesi günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 16.5°C ile 22.9°C arasında değişecek. Salı günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 16.3°C ile 20.3°C arasında seyredecek. Çarşamba günü de güneşli hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar 16.7°C ile 19.4°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak faydalıdır. Şapka ve güneş kremi kullanılması cilt sağlığı açısından önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek olası sürprizlere karşı önlem almanıza yardımcı olur.

hava durumu Mersin
