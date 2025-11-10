HABER

Mersin 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 10 Kasım 2025 tarihinde hava durumu kapalı ve bulutlu olarak bekleniyor. Hafif çiseleyen yağmurlar, hissedilen sıcaklığın 20.8°C olacağı belirtiliyor. 11 ve 12 Kasım'da ise puslu güneşli hava koşulları hakim olacak. Sıcaklık 15-24°C arasında değişecek. Gün içinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak, ani sıcaklık değişimlerine karşı kat kat giyinmek önemli. Su tüketimine dikkat edilmesi gerekecek. Kısa süreli hava değişimlerini takip etmek şart.

Cansu Akalp

Mersin'de 10 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Hafif çiseleyen yağmurlar bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 20.8°C olarak tahmin ediliyor. En düşük sıcaklık 14.7°C, en yüksek sıcaklık ise 20.8°C olacak. Nem oranı %51, rüzgar hızı ise 4.4 km/saat ölçülüyor. Gün doğumu saati 07:15, gün batımı saati 17:37 olarak belirtiliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik olmayacak. 11 Kasım 2025 Salı günü, Mersin'de puslu güneşli bir hava hakim olacak. En düşük sıcaklık 16°C, en yüksek sıcaklık 23°C civarında olacak. 12 Kasım 2025 Çarşamba günü benzer hava koşulları sürecek. En düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık 24°C olarak tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları 15-24°C arasında seyredecek. Nem oranı %50 civarında olacak.

Bu tür hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gün içinde ani sıcaklık değişimlerine karşı kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Katları gerektiğinde çıkarmak veya giymek de önemlidir. Hafif yağmur ihtimaline karşı yanınızda bir şemsiye bulundurmak gerekecektir. Su geçirmez bir ceket de olası ıslanmalara karşı korur. Rüzgar hızı düşük olduğu için açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Nem oranının %50 civarında olması terleme hissini artırabilir. Bu nedenle gün boyunca su tüketiminizi artırarak vücudunuzun nem dengesini koruyun.

Hava koşullarının zaman zaman değişebileceğini unutmamalısınız. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlarınızı güncel bilgilere göre yapmak, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

hava durumu Mersin
