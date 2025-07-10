HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava sıcaklıklarının 29°C civarında olması bekleniyor. İşte detaylar...

Mersin 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Mersin'de 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 29°C civarında, gece ise 24°C civarında bekleniyor. Nem oranı %75 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı güney yönünden 11 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 11 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 29°C, 12 Temmuz Cumartesi günü de 29°C civarında olacak.

Sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları gerekiyor. Gölgelik alanlarda dinlenmek önemli. Bol su tüketmek aşırı ısınmayı önleyebilir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıda bulunulmasından kaçınılması faydalı olacaktır.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde, bu önlemleri alarak daha sağlıklı ve konforlu bir yaşam sürdürebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ali Yerlikaya duyurdu: '304 torbacıyı yakaladık'Ali Yerlikaya duyurdu: '304 torbacıyı yakaladık'
Bir şehirde salgın alarmı: Vaka sayısı giderek artıyor! Uzman isim uyardı: "Acil müdahale gerekiyor"Bir şehirde salgın alarmı: Vaka sayısı giderek artıyor! Uzman isim uyardı: "Acil müdahale gerekiyor"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bekir Bozdağ’ı TBMM’de kızdıran olay! AK Parti sıralarına dönüp böyle söyledi: ‘O arkadaşımız dışarı çıksın’

Bekir Bozdağ’ı TBMM’de kızdıran olay! AK Parti sıralarına dönüp böyle söyledi: ‘O arkadaşımız dışarı çıksın’

Son dakika! Şile Belediyesi'ne operasyon... Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı

Son dakika! Şile Belediyesi'ne operasyon... Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı

Victor Osimhen'den gece yarısı olay paylaşım! Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

Victor Osimhen'den gece yarısı olay paylaşım! Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacak"

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeşil ışık yakmıştı! Özel'den İmamoğlu için canlı yayın açıklaması: "Baştan sona eksiksiz yayınlansın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeşil ışık yakmıştı! Özel'den İmamoğlu için canlı yayın açıklaması: "Baştan sona eksiksiz yayınlansın"

Silivri'deki yangında ölen kadının kocası gözaltına alındı

Silivri'deki yangında ölen kadının kocası gözaltına alındı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.