Mersin 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 29°C civarında, gece ise 24°C civarında bekleniyor. Nem oranı %75 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı güney yönünden 11 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 11 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 29°C, 12 Temmuz Cumartesi günü de 29°C civarında olacak.

Sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları gerekiyor. Gölgelik alanlarda dinlenmek önemli. Bol su tüketmek aşırı ısınmayı önleyebilir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıda bulunulmasından kaçınılması faydalı olacaktır.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde, bu önlemleri alarak daha sağlıklı ve konforlu bir yaşam sürdürebilirsiniz.