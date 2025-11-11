HABER

Mersin 11 Kasım Salı hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 11 Kasım 2025 Salı günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Şehir merkezinde hafif çiseleyen yağmurlar beklenirken, Anamur az bulutlu, Tarsus hafif yağmurlu, Mut kapalı ve bulutlu, Erdemli ise hafif sağanak yağmurlu olacak. Sıcaklık şehirde 13.3°C ile 18.9°C arasında değişecek. Hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olunmalı ve uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Açık alanlardan kaçınılması öneriliyor. İşte detaylar...

Mersin 11 Kasım Salı hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 11 Kasım 2025 Salı günü hava koşulları değişken olacak. Şehir merkezinde hafif çiseleyen yağmurlar bekleniyor. İlçelerdeki hava durumu ise farklılık gösterecek. Anamur'da az bulutlu bir hava var. Tarsus'ta hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Mut'ta kapalı ve bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Erdemli'de hafif sağanak yağmurlar öngörülüyor. Toroslar'da parçalı bulutlu bir hava gerçekleşecek. Akdeniz'de de hafif çiseleyen yağmurlar görülecek.

Sıcaklıklar bölgelere göre değişecek. Şehir merkezinde hissedilen en düşük sıcaklık 13.3°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 18.9°C olarak tahmin ediliyor. Anamur'da 17.3°C ile 24.6°C arasında sıcaklık bekleniyor. Tarsus'ta bu aralık 15.4°C ile 23.1°C olacak. Mut'ta sıcaklık 14.4°C ile 25.3°C arasında değişecek. Erdemli'de 18.8°C ile 25.7°C bekleniyor. Toroslar'da bu değerler 16.9°C ile 26.6°C arasında. Akdeniz'de ise sıcaklık 15°C ile 22.4°C arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstermesi öngörülüyor. 12 Kasım Çarşamba günü Mersin'de az bulutlu bir hava bekleniyor. 13 Kasım Perşembe günü bulutlu hava etkili olacak. 14 Kasım Cuma günü sağanak yağışlar görülebilir.

Bu dönemde yağışlı günlerde trafikte dikkatli olunması önemlidir. Su birikintilerinden kaçınılmalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalı. Uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Sağanak yağışların olduğu günlerde açık alanlardan kaçınılmalı. Kapalı alanlarda vakit geçirmek önerilir.

