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Mersin 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de, 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Mersin 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Mersin'de, 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 29°C civarında, gece ise 24°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %80 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 19.4 km/saat olarak tahmin ediliyor.

12 Temmuz Cumartesi ve 13 Temmuz Pazar günlerinde de benzer hava koşulları devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 29°C civarında, gece sıcaklıkları ise 24°C civarında olacak. Nem oranı %78-79 arasında değişecek. Rüzgar hızı 20-23 km/saat civarında olacak.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar, gün ortasında güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda olmaktan kaçınmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek, sağlık sorunlarının önüne geçebilir. Yüksek nem nedeniyle terleme ile vücut ısısının düzenlenmesi zorlaşabilir. Bu nedenle, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarın hızı arttığında, deniz kenarında veya açık alanlarda ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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