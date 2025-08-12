HABER

Mersin 12 Ağustos Salı Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 12 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu, yüksek sıcaklıklar ve bol güneş ışığı ile karakterize olacak.

Mersin 12 Ağustos Salı Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Mersin'de 12 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu, yüksek sıcaklıklar ve bol güneş ışığı ile karakterize olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 36°C civarına ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklık, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için bunaltıcı olabilir. Akşam saatlerinde sıcaklıkların 26°C civarına düşmesi öngörülüyor.

Benzer hava koşullarının önümüzdeki günlerde devam etmesi tahmin ediliyor. 13 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığının 37°C'ye, 14 Ağustos Perşembe günü ise 38°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir.

Böylesi sıcak günlerde, öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla geldiği zamanlarda dışarıda bulunmak cilt sağlığı açısından risklidir. Öğle saatlerinde gölgede kalmak veya iç mekanlarda vakit geçirmek daha sağlıklı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymek ve şemsiye bulundurmak olası olumsuzlukların önüne geçebilir. Sıcak havalarda vücut su kaybını dengelemek için bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak gereklidir. Ayrıca, aşırı sıcakların elektrik altyapısı üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Elektrikli cihazların aşırı yüklenmesini önlemek için gereksiz cihazları kapalı tutmak faydalıdır.

Mersin'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. Bu dönemde kişisel sağlığı korumak ve olası olumsuzlukları en aza indirmek için gerekli önlemleri almak önemlidir.

