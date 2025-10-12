Mersin 12 Ekim Pazar Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 12 Ekim 2025 Pazar günü hava koşulları değişkenlik gösterecek. Şehir merkezinde ve kıyı bölgelerinde hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 24°C ile 27°C arasında seyredecek. Nem oranı %50 civarında. Rüzgar hızı 12 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:46'dır. Gün batımı ise 18:08'dir.

İç kesimlerde, özellikle Toroslar ve Mut ilçelerinde hava serin olacak. Az bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 25°C ile 27°C arasında değişecek. Nem oranı %29 ile %46 arasında olacak. Rüzgar hızı 8 km/saat ile 15 km/saat arasında değişecek. Gün doğumu ve batımı saatleri bölgelere göre farklılık gösterebilir.

13 Ekim Pazartesi'den itibaren hava koşullarının iyileşmesi bekleniyor. Gün boyunca bol güneş ışığı olacak. Sıcaklıklar 24°C ile 25°C arasında seyredecek. Nem oranı %29 ile %46 arasında kalacak. Rüzgar hızı 8 km/saat ile 15 km/saat arasında değişecek. Gün doğumu ve batımı saatleri yine bölgelere göre farklılık gösterebilir.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Hafif bir üst giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir. Nem oranı %50 civarında. Alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanların dikkatli olmaları önemlidir. Rüzgar hızı 12 km/saat civarında olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunulacak.

Mersin'de 12 Ekim 2025 Pazar günü ve takip eden günlerde hava koşulları genel olarak açık ve güneşli olacak. Sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek. Yerel farklılıkları göz önünde bulundurarak planlarınızı yaparken bu bilgileri dikkate almanız faydalı olacaktır.