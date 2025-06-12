Mersin 12 Haziran Perşembe hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 12 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu gündüz saatlerinde 23°C, gece saatlerinde ise 13°C olacak. Yağmurlu bir gün bekleniyor. Bu dönemde Mersin'de ortalama gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı ise 17°C civarındadır.

13 Haziran Cuma günü hava durumu gündüz 23°C, gece 14°C civarında olacak. Açık bir hava bekleniyor. 14 Haziran Cumartesi günü ise gündüz 23°C, gece 14°C civarı tahmin ediliyor. Bu gün için yağmurlu bir hava öngörülüyor. 15 Haziran Pazar günü hava durumu gündüz 24°C, gece 14°C olacak. Açık bir hava bekleniyor.

Mersin'de Haziran ayında genellikle sıcak ve nemli bir hava hâkimdir. Gündüz sıcaklıkları ortalama 22°C, gece sıcaklıkları ise 17°C civarındadır. Yağış miktarı 8 mm civarındadır.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar ve şemsiye kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Planları gerektiğinde esnek tutmak da dikkate alınmalıdır.