Mersin 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 12 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 15°C ile 25°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı 10 km/s civarında seyredecek. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygundur.

13 Kasım Perşembe günü ise sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 15°C ile 24°C arasında olacak. Nem oranı artacak. Rüzgar hızı yine 10 km/s civarında kalacak. Bu gün dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya yağmurluk taşımak faydalı olacaktır.

14 Kasım Cuma günü bulutlu hava koşulları devam edecek. Sıcaklık 13°C ile 22°C arasında olacaktır. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı 10 km/s civarında olacak. Bu gün için yağmurluk veya şemsiye bulundurmanız önerilmektedir.

15 Kasım Cumartesi günü yer yer sağanaklar beklenmektedir. Sıcaklıklar 11°C ile 20°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı yine 10 km/s civarında olacaktır. Bu gün için de yanınızda yağmurluk veya şemsiye bulundurmanızı tavsiye ederiz.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli kontrol etmek önemlidir. Dışarı çıkarken uygun kıyafet ve ekipmanları yanınıza almanız olumsuz hava koşullarından etkilenmenizi azaltır.