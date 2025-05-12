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Mersin 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin 12 Mayıs Pazartesi hava durumu merak ediliyor. Mersin'de hava durumu bulutlu ve güneşli olacak.

Mersin 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Mersin'de, 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 17°C ile 28°C arasında değişecek. 13 Mayıs Salı günü hafif yağmur bekleniyor. 14 Mayıs Çarşamba günü yer yer sağanak yağışlar olacak. 15 Mayıs Perşembe günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar yaşanabilir.

Hava koşulları bu dönemde değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olmalısınız. Gündüz sıcaklıkların 17°C ile 28°C arasında olması, hafif sıcak, akşamları ise serin olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle, kat kat giyinmek ve uygun kıyafetler bulundurmak akıllıca olacaktır.

Yağışlı günlerde yollar kayganlaşabilir ve görüş mesafesi azalabilir. Bu durum, özellikle araç kullanırken dikkat gerektirir. Yağmur nedeniyle oluşabilecek su birikintilerine karşı da tedbirli olmak önemlidir.

Hava koşullarının ruh halinizi etkileyebileceğini unutmayın. Yağmurlu günlerde, kapalı alanlarda keyifli aktiviteler planlayabilirsiniz. Örneğin, bir müze ziyareti veya sinema keyfi, yağmurlu günleri daha keyifli hale getirebilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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